METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 23 Ocak 2019
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