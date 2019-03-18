METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Hava durumu...
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Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenemektedir.
Etiketler : hava durumu, son durum, KKTC, 18 Mart 2019
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