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METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Hava durumu...

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Meteoroloji Dairesi'ndne yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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