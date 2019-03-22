METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'ndne yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.