METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi, yağmurlu havanın Cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre hava; Cuma gününe kadar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cuma’dan Pazartesi gününe kadar ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.