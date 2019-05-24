Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Hava sıcaklığı...

A+A-

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seytermesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.