METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seytermesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.