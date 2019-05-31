METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 derece üzerinde!
A+A-
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göe bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 8 ile 10 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 31 Mayıs 2019
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.