METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göe bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 8 ile 10 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.