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METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Hava durumu...

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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