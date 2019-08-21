METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapıaln açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıacak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.