METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu geçecek.

Hava sevsim normaller,n,n 4 ile 6 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.