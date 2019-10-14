METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Hava durumu...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu geçecek.
Hava sevsim normaller,n,n 4 ile 6 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 14 Ekim 2019
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