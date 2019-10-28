Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Yağışlı hava Perşembe gününe kadar devam edecek

A+A-

Yağışlar perşembe gününe kadar devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarın, Çarşamba ve Perşembe yer yer sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesim ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günlerde Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman yağış anında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.