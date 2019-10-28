METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Yağışlar perşembe gününe kadar devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarın, Çarşamba ve Perşembe yer yer sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesim ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günlerde Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman yağış anında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.