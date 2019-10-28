METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Yağışlı hava Perşembe gününe kadar devam edecek
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Yağışlar perşembe gününe kadar devam edecek.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarın, Çarşamba ve Perşembe yer yer sağanak bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesim ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günlerde Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman yağış anında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, yağışlı hava
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