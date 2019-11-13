METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'ndne yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla çok bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.