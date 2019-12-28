METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla çok bulutlu ve yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normelleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.