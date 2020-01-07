METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi, sabahtan bu geceyarısına kadar gök gürültülü sağanak ve fırtına beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.



Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, yağmur ve fırtınanın sabahtan bu

geceyarısına kadar etkili olmasının beklendiğine dikkat çekildi.



Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanakların yer yer 21-50 kg/m2 olması, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden tedbirli olunması istendi.



YAĞIŞLI HAVA PERŞEMBEYE KADAR DEVAM EDECEK





Yağışlı havanın 9 Ocak Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, bugün sağanak veya gök gürültülü sağanak, yarın yer yer sağanak, Perşembe öğleye kadar yer yer sağanak var.

Cuma ile Pazartesi arası ise yağmur beklenmiyor.



Halen 13-15 derece civarında olan sıcaklık, ilerleyen günlerde 3 derece artışla 16-18 dereceye yükselecek.



Rüzgar, yarın güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.