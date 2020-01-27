METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.