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METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Yağmur...

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar Kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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