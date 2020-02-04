METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.