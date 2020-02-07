METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde seyredek.

Rüzgar Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.