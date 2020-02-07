METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Yağmur...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde seyredek.
Rüzgar Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, hava durumu, 7 Şubat 2020
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