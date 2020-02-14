METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.