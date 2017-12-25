Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  3. METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI!
METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI!

METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI!

Rüzgar geliyor!

A+A-

Havanın önümüzdeki günlerde bulutlu olması ve sıcaklığın 18-21 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Aralık-1 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre bu sürede ülke alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; çarşamba sabah saatleri sisli olacak.

Rüzgar ise orta kuvvette esecek.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.