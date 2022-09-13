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Meteoroloji Dairesi: Bugün ve yarın yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi: Bugün ve yarın yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi: Bugün ve yarın yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi bugün ve yarın öğle saatlerinde yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 19 Eylül’e kadar olan tahminlerine göre; bugün ve yarın öğle saatleri doğu kesimlerde yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33- 36, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

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