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METEOROLOJİ DAİRESİ HALKI UYARDI!

METEOROLOJİ DAİRESİ HALKI UYARDI!

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Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışların yarın ve Perşembe günü yer yer etkili olacağı uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, sağanak yağışların yarın ve Perşembe günü yer yer etkili olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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