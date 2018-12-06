METEOROLOJİ DAİRESİ O SAAT İÇİN UYARI VERDİ!

Ülke genelinde yağışlar saat 14.00 itibarıyla yeniden başladı. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, BRT’ye yaptığı açıklamada, yağışların batıda, Kozanköy- Kalkanlı’dan başladığını ve orta kesimlere doğru ilerleyerek Lefkoşa’ya ulaştığını söyledi.

Yağışların Lefkoşa’da iç kesimlere doğru ilerlediğini kaydeden İlker Buran, esas sistemin saat 20.00’den sonra hareket edeceği uyarısında bulundu.

Buran, 20:00-24.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağışların olacağını ve yoğunluğun doğu bölgesinde yaşanacağını ifade etti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü, bu sabah saat 08:00’den itibaren en fazla yağışın saat 14:00’e kadar Koruçam’a 14, Kalkanlı 13 ve Zafer Burnu’na da 11 kilogram olarak kaydedildiğini açıkladı.

Bu arada, Rum Meteoroloji Dairesi’nin yeniden sarı alarm verdiği bildirildi.

Rum haber kaynakları, sarı alarmın bugünden itibaren yarın saat 11:00’e kadar geçerli olduğunu ve bu sürede şiddetli yağış ile kuvvetli fırtına olasılığının bulunduğunu duyurdu.