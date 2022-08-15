Meteoroloji Dairesi sıcak havanın etkili olmaya devam edeceğini açıkladı
Meteoroloji Dairesi sıcak havanın etkili olmaya devam edeceğini açıkladı
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Meteoroloji Dairesi, ülkenin bir hafta boyunca sıcak ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacağını, sıcaklığın iç kesimlerde 37-40, sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.
Daireden yapılan açıklamada, yarından itibaren 22 Ağustos’a kadar havanın açık ve az bulutlu olacağı kaydedildi.
Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor
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