METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Meteoroloji Dairesi, bugün başlayan sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yarın saat 15.00’e kadar yer yer etkili olacağını açıklayarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Dairesi açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında bölgede görülecek sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların bugün ve yarın yer yer etkili olacağına dikkat çekerek, yaşanabilecek su baskını, dolu yağışı, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.