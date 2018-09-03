METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
Kavuru sıcaklıklar etkili olacak!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığının, bugünden itibaren 3 gün mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, iç kesimlerde 38- 41, sahillerde ise 33-36 °c olması beklendiğinden, yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, sıcaklık
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