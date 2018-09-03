METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığının, bugünden itibaren 3 gün mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, iç kesimlerde 38- 41, sahillerde ise 33-36 °c olması beklendiğinden, yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi