METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
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Meteoroloji Dairesi, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu
Meteoroloji Dairesi, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, yağışların 12.00-18.00 saatleri arasında yer yer etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, gök gürültülü, sağanak yağmur
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