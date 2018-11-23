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METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

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Meteoroloji Dairesi, Doğu Mesarya ve doğu sahil bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olabileceği uyarısında bulunarak yetkililerle vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Dairesi açıklamasında yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında yağışların yarın akşama kadar sürmesinin beklendiğini kaydetti.

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