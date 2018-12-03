METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
Yağış uyarısı!
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Meteoroloji Dairesi, yarın ve Çarşamba günü sağanak, gök gürültülü ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, beklenen yağışlı hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, sağanak, gök gürültülü yağış
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