Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Dikkat!

A+A-

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hafta sonu hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.Kaynak: Hafta sonu hava kirliliği yaşanacak

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hafta sonu hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin yarın saat 12.00’den pazar gece yarısına bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğinden, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi. 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.