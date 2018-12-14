METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
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Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hafta sonu hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.Kaynak: Hafta sonu hava kirliliği yaşanacak
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hafta sonu hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin yarın saat 12.00’den pazar gece yarısına bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğinden, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, toz zerrecikleri, hava kirliliği
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