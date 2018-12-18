Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Dikkat!

A+A-

Meteoroloji Dairesi, bu akşam için yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bu akşam 19.00 ile 02.00 saatleri arasında bölgede beklenen sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların, yer yer kuvvetli (metrekareye 21 – 50 kilogram) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.