METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Meteoroloji Dairesi, bu akşam için yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bu akşam 19.00 ile 02.00 saatleri arasında bölgede beklenen sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların, yer yer kuvvetli (metrekareye 21 – 50 kilogram) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.