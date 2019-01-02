METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Meteoroloji Dairesi vatandaşları yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada bölgemizde görülen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada saat 18:00’e kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Dairesi bölgemiz denizlerinde de Taurus’ta Güney ve Doğu Delta ve Crusade’de Güney ve Batı yönlerden esmekte olan rüzgarın “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı’’ rüzgar şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.