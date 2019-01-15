METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
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Ocak ayının ilk haftası başlayan şiddetli yağışlar yeniden etkisini göstermeye başladı.Meteoroloji Dairesi’nden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı yapıldı.
Ülkemiz yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında.
Yarın öğleden sonra kar; Perşembe sabahı ise şiddetli don olayı bekleniyor.Sağanak yağmur ülkede etkili olurken, yarın öğleden sonra kar yağışı; Perşembe sabahı da şiddetli don olayı bekleniyor.Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, 18 Ocak’a kadar devam edecek dönemin ikinci yarısında, hava sıcaklığında 4 derecelik düşüş yaşanacak.
Yer yer kuvvetli olması beklenen sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması da tavsiye ediliyor.
Etiketler : şiddetli yağışlar, Meteoroloji Dairesi, uyarı, KKTCi hava durumu, 15 Ocak 2019
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