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METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

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Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ülkede yer yer etkili olmasının beklendiğini vurgulayarak; yetkililer ile vatandaşlara, dere taşması, su baskını, ani sel, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar, yıldırım ve benzeri olaylar için tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesinden yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgemizde devam etmesi beklenmektedir. Periyot içerisinde düşecek yağış miktarlarının kuvvetli (21-50 kg/m2) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (dere taşması, su baskını, ani sel, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar, yıldırım vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

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