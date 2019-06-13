METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Bugünden itibaren, Pazar günü hariç 17 Haziran Pazartesi gününe kadar her gün sağanak bekleniyor. Meteoroloji dairesi su taşkınlarına karşı vatandaşı uyardı.



Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede bugün, yarın, cuma, cumartesi ve pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor.



Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava diğer günlerde az butlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.



En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27-30 derece dolaylarında olacak.



Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.