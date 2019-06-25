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METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

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Meteoroloji Dairesi, yarın geceden itibaren toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın gece yarısından itibaren yoğunlaşarak, cuma gece yarısına kadar hava kirliliği yaratması bekleniyor.

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