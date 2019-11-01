METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi, açıklamasında, bugün saat 15:00’’ten gece saat 24:00’e kadar yer yer kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu ve yetkililer ile vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.