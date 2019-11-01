METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
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Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi, açıklamasında, bugün saat 15:00’’ten gece saat 24:00’e kadar yer yer kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu ve yetkililer ile vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, sağanak, gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
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