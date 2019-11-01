Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Dikkat!

A+A-

Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi, açıklamasında, bugün saat 15:00’’ten gece saat 24:00’e kadar yer yer kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu ve yetkililer ile vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.