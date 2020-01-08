METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
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Bölgede süren şiddetli ve gök gürültülü yağışların perşembe gece geç saatlere kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji, sel, su baskını, toprak kayması, dolu yağışı ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi
Etiketler : Meteoroloji, sel, su baskını, toprak kayması, dolu yağışı, uyarı
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