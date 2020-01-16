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METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

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Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki 24 saatlik sürede, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması, rüzgarın ise kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Daire’den yapılan açıklamada, bugün saat 14.00’de başlayıp yarın saat 14.00’e kadar sürecek yağışların yer yer, metrekareye  21-50 kg arası olacağı belirtildi.

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