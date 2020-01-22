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METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

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Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında klması bekleniyor.

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi bekleniyor

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimle ve sahiilerde 13 – 16 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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