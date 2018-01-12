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METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Yağmur geliyor!

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Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 Ocak dönemini kapsayan raporuna göre,  ülke alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın  parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu; Pazar günü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; ardından Cuma gününe kadar da parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek  hava sıcaklığı  iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar yarın Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise Güney ve Batı  yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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