METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 Ocak dönemini kapsayan raporuna göre, ülke alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu; Pazar günü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; ardından Cuma gününe kadar da parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar yarın Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.