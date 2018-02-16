METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
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Meteoroloji Dairesi, taşınan toz zerreciklerinin bugün ve yarın bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edilerek, taşınan tozun yağışla birlikte temizlenmesinin beklendiği kaydedildi.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, toz zerrecikleri, hava kirliliği
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