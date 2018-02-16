Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  3. METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Dikkat!

A+A-

Meteoroloji Dairesi,  taşınan toz zerreciklerinin bugün ve yarın bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edilerek, taşınan tozun yağışla birlikte temizlenmesinin beklendiği kaydedildi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.