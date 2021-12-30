Meteoroloji Dairesi’nden etkili yağış uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden etkili yağış uyarısı
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Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde etkili yağışın, yarın saat 14.00’e kadar devam etmesinin beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Daire’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden yağışların kuvvetli (21- 50 kg/m²), yer yer çok kuvvetli (51 -75 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”
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