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Meteoroloji Dairesi’nden toz bulutu uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden toz bulutu uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden toz bulutu uyarısı

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Meteoroloji Dairesi, 31 Mart Perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika’dan taşınacak toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, toz zerreciklerinin 31 Mart 00.00’dan 4 Nisan 12.00’ye kadar etkili olacağı belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması istendi.

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