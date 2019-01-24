Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı!

Meteoroloji Dairesi, toz zerreciklerinin bu sabahtan itibaren Pazar gününe kadar hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu sabah 09.00’dan Pazar günü gece yarısında kadar hava kirliliği yaratacağından, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.