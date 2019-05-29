Lefkoşa38 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. METEOROLOJİ DAİRESİNDEN UYARI!
METEOROLOJİ DAİRESİNDEN UYARI!

METEOROLOJİ DAİRESİNDEN UYARI!

Dikkat!

A+A-

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 14.00’ten cuma güne kadar toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yarattığı bildirilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.