METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN UYARI!

Hava sıcaklıklarının daha da düşmesi beklenen önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı haftalık hava raporuna göre, önceleri “oldukça soğuk ve nemli” olması beklenen hava durumunun hafta sonuna doğru “soğuk ve nemli” olacak. Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olması beklenen yarın ilk saatlerde dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması öngörülüyor. Pazar ve Pazartesi günleri don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı, önceleri iç kesimler ve sahillerde 8 - 11 derece, daha sonra ise 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, hafta sonu ve haftanın ilk günleri kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde, diğer günlerde ise orta kuvvette esecek.