METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...
Hava durumu...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hav kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
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