METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten bemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.