METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...
Hava durumu...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, hava durumu, 4 Aralık 2019
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