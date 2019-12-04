METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.