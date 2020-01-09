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METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...

METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...

Sağanak yağmur...

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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